ندوة لمناقشة حقوق الطفل في "ثقافة السويس" (صور)

نظم بيت ثقافة العمدة بحي الجناين بمحافظة السويس، ندوة لمناقشة حقوق الطفل، واستعراض لنقاط أهميتها، في إطار اهتمام وزارة الثقافة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني بنشر الثقافة التوعوية المتنوعة بكافة الأقاليم الثقافية.

وأشرف عبدالمنعم، مدير فرع ثقافة السويس على الندوة التي أقيمت ببيت ثقافة العمدة لشرح أهم حقوق الطفل تحت رعاية اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.

وأقام بيت ثقافة العمدة محاضرة بعنوان: "حقوق الطفل ولماذا هي مهمة؟"، تناولت أهمية حماية الأطفال من الأذى، وتوفير الخدمات اللازمة لنموهم وتطورهم، وتمكين مشاركتهم في المجتمع.

كما أكدت المحاضرة ضرورة الالتزام بتثقيف الأطفال والبالغين حول حقوق الطفل، وقد يعرّض الجهل في الحقوق الأطفال بشكل أكبر لخطر الإساءة والتمييز المجحف والاستغلال.

وتشمل حقوق الطفل الحقوق الصحية، والحق في التعليم، والحق في التعبير عن الرأي، والحق في الحماية من أي شكل من أشكال العنف والتمييز.