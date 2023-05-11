47 مليار جنيه إيرادات "الجمارك" حتى أبريل الماضي

أكد محمد السيد، رئيس إدارة مركزية بمصلحة الجمارك، إن المصلحة حققت إيرادات حتى أبريل الماضي بلغت 47 مليار جنيه، من أصل مستهدف في الموازنة العامة للعام المالي الجاري 46 مليار جنيه.

ولفت السيد، إلى أن المصلحة حققت إنجازًا، حيث حققنا زيادة عن المستهدف فى أبريل الماضي، مما يؤكد ارتفاع معدلات النمو.

وقال: "تستهدف المصلحة فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2023/2024 تحقيق 58 مليار جنيه"، لافتًا إلى وضع في الاعتبار ارتفاع سعر الصرف الذي يتم تحديد قيمة الواردات بناء عليه، مشيرًا إلى تحقيق 800 مليون دولار من منظومة السيارات، ومتوقع تحصيل مليار دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب فخري الفقي، والمخصص لمناقشة مشروع موازنات الجهات الإرادية (مصلحة الضرائب المصرية - مصلحة الجمارك المصرية - مصلحة الضرائب العقارية) عن العام المالي 2023/2024.