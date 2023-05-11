الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"محلية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن إعادة استغلال مبني حي المرج القديم

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، بشأن إعادة استغلال مبنى حي المرج القديم بنظام حق الانتفاع لإقامة مستشفى جراحات اليوم الواحد التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ومحمد عبد الهادي، رئيس حي المرج.

واستعرض البنا، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، مطالبًا بإعادة استغلال مبني حى المرج القديم بنظام حق الانتفاع لإقامة مستشفى جراحات اليوم الواحد التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، فضلاً عن تخصيص جزء من المبني لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي لإنشاء فرع لها يخدم أهالي حي المرج.

وأشار البنا إلى أهمية إعادة استغلال مبنى حى المرج القديم لدعم تقديم وتوفير الخدمات الصحية لأهالي المرج، خاصة أن منطقة المرج تعاني من نقص الخدمات الطبية والمرضى يتعرضون للمعاناة، واستغلال المبنى في إقامة مستشفى جراحات اليوم الواحد وفرع لهيئة التأمين الصحي، سيؤدي لتخفيف الأعباء والمعاناة عن المواطنين وتوفير الخدمة الصحية والعلاجية.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بعقد اجتماع تنسيقي مع رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، وممثلي الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة القاهرة، للاتفاق على كل الإجراءات القانونية اللازمة للبدء فورًا في التنفيذ، والتأكيد على سرعة الانتهاء من إجراءات عقد حق الانتفاع لصالح مستشفى جراحات اليوم الواحد التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

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