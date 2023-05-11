الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة" تعيد عجلة الإنتاج فى "إمبى الإسماعيلية" وتحفظ حقوق 410 عمال

القوى العاملة
القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم الخميس، عن نجاح مفاوضة جماعية حققت الاستقرار ومطالب العاملين بشركة إمبى انترناشيونال للصناعة بالإسماعيلية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة برئاسة خالد أبوبكر، تلقت تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية أفادت فيه بأنها نجحت في مفاوضة جماعية أدت إلى إنهاء وقفة إحتجاجية كان قد نظمها 410 عمال، بقسم الإنتاج بالشركة، وذلك بعد تحقيق مطالب العمال المشروعة، بحضور ممثلى اللجنة النقابية، وذلك تنفيذًا لسياسة الوزارة وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة  لتحقيق مطالب واحتياجات العمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ودفع عجلة الإنتاج والعمل وعدم توقفها من أجل تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد محمد طلعت، مدير المديرية، في تقريره الذي تلقته الإدارة المركزية، أن المديرية شكلت لجنة برئاسة مدير المديرية توجهت فور علمها بالوقفة الإحتجاجية إلى مقر شركة إمبى انترناشيونال للصناعة، بحضور جيهان رمزى، مدير إدارة علاقات العمل، وسالى مصطفى، مدير إدارة المفاوضة الجماعية، وسامية عبدالسلام، مدير إدارة تفتيش العمل، وإبراهيم حلمى، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وتم الاستماع إلى مطالب العمال وممثليهم والتى تمثلت فى صرف مِنح وبعض المستحقات، وتم توضيح أوجه صرف المنحة والفئات المستحقة لها وكيفية الحصول عليها، وتم انتظام سير العمل داخل المصنع.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد جلسة حوارية مع مشرفى الأقسام بالشركة وتم فض الوقفة الاحتجاجية، والتأكد من سير العمل والإنتاج دون توقف، وجرى التنبيه على العمال بالطرق المشروعة لعرض مطالبهم من خلال القنوات التى حددها القانون لذلك ومن خلال ممثليهم أعضاء اللجنة النقابية والنقابة العامة، مع التأكيد على عدم توقف العمل وضمان سير الإنتاج حفاظًا على الصالح العام.

أعلنت وزارة القوى العاملة الجمهورية الجديد الجمهورية الجديدة العلاقات العامة الصالح العام

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