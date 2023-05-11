"العربية": وفد مصري في طريقه إلى تل أبيب لبحث الهدنة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن هناك وفد مصري في طريقه إلى تل أبيب لبحث الهدنة، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وفي السياق ذاته، قال سامح شكري، وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية الأردن وألمانيا وفرنسا عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ، إن اجتماع ميونخ استعرض جهود تهدئة التوتر في الأراضي الفلسطينية.

ودعا المجتمع الدولي لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وما تتعرض له قضيته من تراجع في الاهتمام والعمل بشكل جاد على وقف الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى القضاء على الدولة الفلسطينية.