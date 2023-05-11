الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مؤتمر صحفي لكولدويل بانكرمصر للإعلان عن انطلاق منصة "ميتا إيجيبت" الافتراضية للتسويق العقاري

مؤتمر صحفي لكولدويل
مؤتمر صحفي لكولدويل بانكرمصر

التعاون مع " أستيت ويفز " لتشغيل المنصة بتقنية الميتافيرس لعرض 450 مشروع عقاري
كريم زين: نسعى لتغيير مفهوم التسويق العقاري واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز المبيعات
أحمد صبحي: المنصة فرصة للتصدير العقاري.. وتساعد العملاء على اتخاذ قرار الشراء

عقدت شركة كولدويل بانكر مصر مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انطلاق منصة "ميتا إيجيبت" يوم 8 مايو 2023 كأكبر منصة للخدمات العقارية التي تتضمن عرضا لأكبر عدد من المشروعات التابعة لكبرى شركات التطوير العقاري في مصر وعلى مستوى جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المشروعات السكنية والإدارية والتجارية، من خلال تقنية الميتافيرس، بالتعاون مع شركة «أستيت ويفز»،وذلك بحضور كل من كريم زين الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر مصر، وأحمد صبحي الرئيس التنفيذي لشركة ميتا إيجيبت و عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات القطاع العقاري.
تعد "ميتا إيجيبت" أول منصة متكاملة للواقع الافتراضي، تم الاعداد لها على مدار 3 سنوات لعرض استثمارات يصل اجماليها الى 150 مليار جنيه، لعرض أكثر من 30 ألف وحدة سكنية وتجارية وإدارية، داخل أكثر من 450 مشروع عقاري تابعة لـ 100 من أكبر شركات التطوير العقاري المختلفة في مصر، اعتمادا على تقنية الميتافيرس، التي تمكن العميل الراغب في شراء وحدة عقارية من مشاهدة الوحدات والتجول بداخلها افتراضيا ومعاينة ابعادها وتقسيماتها الداخلية، بأبعاد افتراضية ورؤية 360 درجة، والاطلاع على كافة مواصفاتها، في تجربة ديناميكية جديدة تساعد العميل على اتخاذ قرار الشراء، خاصة أن المنصة لا تقدم خدمات افتراضية فقط، بل تتعامل أيضًا مع منصة CRM لتأمين وحماية كفة البيانات الخاصة بالعملاء، كما يمكن للعميل التواصل مع مسئول التسويق للحصول على تفاصيل أكثر دقة طبقا لما يشاهده الراغب في الشراء، و يعتبر الميتافيرس ملتقى جميع الاطراف المعنية بالسوق العقاري من مطورين، ومسوقين، وشركات التشطيبات والتصاميم الداخلية والديكور ، ومؤسسات التمويل العقاري بالإضافة الي البنوك.


قال كريم زين الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر مصر، أن الهدف من المنصة هو تغيير مفهوم التسويق العقاري في مصر اعتمادا على خبرات كولدويل بانكر مصر لأكثر من 20 عامًا، كأكبر شركة رائدة في مجال الوساطة العقارية في مصر، معربا عن سعادته بالتعاون مع أستيت ويفز ، في إطلاق المنصة التي تعد تأكيد على حرص شركة كولدويل بانكر مصر على تقديم كل ما هو جديد لعملائها، خاصة أن تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المُعزز من أهم التقنيات الحديثة التي تستخدم في مجال العقارات، ويمكن الاستعانة بها لتطوير مفهوم السوق العقاري، سواء في إعداد التصميمات، أو في التسويق من خلال أسلوب عرض مختلف واحترافي لسهولة الترويج للمشروعات وتعزيز العمليات البيعية والمساهمة في توسيع نطاق الوصول الى المستهلكين وجعل المبيعات أكثر سرعة. 


قال أحمد صبحي الرئيس التنفيذي "ميتا إيجيبت" أن الشركة تسعى الى جعل المنصة أكبر سوق عقاري افتراضي اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة، وكيفية الاستفادة من التقنيات الخاصة بالواقع الافتراضي كأحدث موجات التقدم التكنولوجي في العالم، وإتاحة الفرصة أمام المهتمين بالقطاع العقاري للتعرف على أخر مستجدات مشروعات التطوير العقاري في مصري سعيا لتنشيط المبيعات، ومساعدة العميل في الحصول على الوحدة المناسبة له، بالإضافة الى ان المنصة من شأنها أن تفتح الباب أمام فرصا جديدة للتصدير العقاري، موضحا أن تقنيات الواقع الافتراضي تساعد في إبراز تفاصيل المشروعات، وعرضها بسهولة للجميع، من خلال جولات افتراضية للعملاء تتغلب على بٌعد المسافات، وتمكين العملاء في أي مكان من القيام بجولة افتراضية داخل العقار دون الحاجة إلى زيارة العقار على أرض الواقع.

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