الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب أقفاص الفراخ.. المشدد 7 سنوات لمتهم وزوجته قتلا "فرارجى" في المعصرة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم وزوجته بالسجن المشدد 7 سنوات، على خلفية اتهامهما بقتل "فرارجي" في منطقة المعصرة، كما ألزمتهما بدفع 60 ألف جنيه وواحد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكان قسم شرطة المعصرة، بلاغا مفاده وقوع جريمة قتل بمنطقة المعصرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من الفحص حدوث مشادة كلامية بين صاحب ورشة وفرارجي بسبب وضع الأخير أقفاص للدواجن أمام ورشته.

وتبين من التحقيقات، أن المشادة تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها المتهم على الضحية بالضرب باستخدام عصا خشبية - شومة - أودت بحياته، كما اشتركت زوجته معه في الجريمة بأن سكبت ماء مغليا على جسد المجني عليه.

جنايات القاهرة معاقبة متهم وزوجته بقتل فرارجي

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