الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة خارجية ألمانيا: صيغة الدولتين الحل المستدام للأزمة الفلسطينية والاستيطان ضد السلام

أنالينا بيربوك
أنالينا بيربوك

قالت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، إن "برلين تدعم بكل الإمكانيات وقف إطلاق النار بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، فلا نريد سقوط المزيد من الأرواح".

وناشدت، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي لوزراء خارجية ألمانيا ومصر والأردن وفرنسا، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إعطاء آفاق مستقبلية للفلسطينيين حتى يستطيعوا العيش بأمن وسلام، والتأكيد أيضا على حل الدولتين، ومنح فرصة للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني للوصول لحل على المدى الطويل، مؤكدة أن حل الدولتين هو الحل المستدام بينهما ولا بديل عنه.

وأدانت "بيربوك" الاستيطان، قائلة: «يجب أن نقرب المسافات أكثر من ذلك، كما ندين الاستيطان بشدة لأنه يشكل خرقا للقانون الدولي وعائقا للسلام والأمن في المنطقة»، منوهة بأن اجتماعي العقبة وميونخ سيعملان في المستقبل لمنع التصعيد، ووضع حلول للمشكلة، فاتفاق مجموعة ميونخ يسعى لإيجاد حلول للبدء بخطوات حازمة.

الخارجية الألمانية برلين المانيا فرنسا الأردن الاسرائيلي والفلسطيني إسرائيل فلسطين

الأكثر قراءة

"التموين": علامة "نادى القرن" تسقط كل 10 سنوات.. ولا يحملها أى ناد حتى الآن

قاتل خاله وزوجته بالعمرانية يمثل الجريمة فى حراسة مشددة

الرئيس السيسى يستعرض جهود تطوير الاستفادة من خام "التَنتالوم"

السيطرة على حريق اشتعل فى سيارة ملاكى بـ6 أكتوبر

زراعة 8500 فدان قطن هذا العام في بني سويف

افتتاح المؤتمر السنوي الأول للجمعية العلمية للقياس والتقويم بجامعة عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة

العربية: مصر طالبت إسرائيل بالالتزام بمسار التهدئة فى غزة

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى