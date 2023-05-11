وزيرة خارجية ألمانيا: صيغة الدولتين الحل المستدام للأزمة الفلسطينية والاستيطان ضد السلام

قالت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، إن "برلين تدعم بكل الإمكانيات وقف إطلاق النار بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، فلا نريد سقوط المزيد من الأرواح".

وناشدت، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي لوزراء خارجية ألمانيا ومصر والأردن وفرنسا، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إعطاء آفاق مستقبلية للفلسطينيين حتى يستطيعوا العيش بأمن وسلام، والتأكيد أيضا على حل الدولتين، ومنح فرصة للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني للوصول لحل على المدى الطويل، مؤكدة أن حل الدولتين هو الحل المستدام بينهما ولا بديل عنه.

وأدانت "بيربوك" الاستيطان، قائلة: «يجب أن نقرب المسافات أكثر من ذلك، كما ندين الاستيطان بشدة لأنه يشكل خرقا للقانون الدولي وعائقا للسلام والأمن في المنطقة»، منوهة بأن اجتماعي العقبة وميونخ سيعملان في المستقبل لمنع التصعيد، ووضع حلول للمشكلة، فاتفاق مجموعة ميونخ يسعى لإيجاد حلول للبدء بخطوات حازمة.