"الزراعة" تنفذ يوم حصاد القمح بمحافظة الشرقية

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، يوم حصاد لمحصول القمح في مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وبتكليف من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

حضر يوم الحصاد الدكتور رضا محمد على مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، والدكتور عبدالله سويلم رئيس الفريق العلمي لمحافظة الشرقية، والدكتور ماهر المغربي المشرف على المزارع الافريقية المشتركة، فضلا عن رئيس مجلس مدينة الزقازيق.

وشمل يوم الحصاد تجميعه إرشادية بلغت مساحتها حوالي ١٠ أفدنة من صنف جيزة 171، والذي بلغ إنتاجيته حوالي ٢٣ إردبا.

وخلال يوم الحصاد، تم استعراض أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة ومركز البحوث الزراعية، للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح، بما يساهم في تعظيم الانتاجيه من خلال الحقول والتجمعات الإرشادية.

وأكد مسئولو الوزارة لمزارعي القمح، أهمية توريد المحصول في ظل المزايا التي تمنحها الدولة لمزارعي القمح، وتشجيعهم من أجل التوريد، وزيادة سعر توريد المحصول، بما يساهم في زيادة دخل المزارعين.