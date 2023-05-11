الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تشارك في ورشة عمل المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شاركت وزارة الداخلية في ورشة العمل التدريبية التي نظمها المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بالتنسيق مع الوزارة حول (الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة العربية وأثره في دعم الصورة الذهنية لرجال الشرطة) وذلك في إطار اضطلاع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بدوره في تنمية وثقل مهارات الكوادر الشرطية العربية من خلال تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية.

وشارك في الورشة عدد من ممثلى وزارات الداخلية العربية (12 دولة) بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان عبر تقنية (الفيديو كونفرانس).

وتناولت ورشة العمل العديد من المحاور المهمة من بينها المبادرات الإنسانية والجهود التى تبذلها مؤسسات الشرطة العربية لخدمة المجتمع ودعم الفئات الأولى بالرعاية (المرأة – الطفل – ذوى الاحتياجات الخاصة – كبار السن) إلى جانب تجارب مؤسسات الشرطة العربية فى التواصل مع أفراد المجتمع والتفاعل مع منظمات المجتمع المدني، بالإضافة لتطبيقات على دور أجهزة الدفاع المدني في تقديم العون والمساعدة للمواطنين والدور المجتمعي لمختلف القطاعات الشرطية المعنية.

كما تم استعراض التجارب الوطنية لبعض الدول المشاركة، وخاصةً التجربة المميزة لوزارة الداخلية المصرية فى التواصل المجتمعى مع المواطنين والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي تطلقها الوزارة لتحقق التواصل مع المواطنين.

وفى نهاية ورشة العمل، تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي تدعم تطوير وتحديث استراتيجيات وزارات الداخلية العربية الهادفة إلى دعم الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة إلى جانب تحقيق مزيد من التعاون بين وزارات الداخلية العربية ومنظمات المجتمع المدنى لتضافر تلك الجهود لإطلاق مزيد من المبادرات المجتمعية واعتماد المزيد من الإجراءات التي من شأنها تسهيل وتيسير حصول المواطنين على مختلف الخدمات الشرطية بشكل مميز، مع استمرار تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية وعقد مزيد من ورش العمل للوقوف على الأطر المستحدثة للدور المجتمعى لأجهزة الشرطة.

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