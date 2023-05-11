الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصفدي: ما جرى في غزة استمرار للتدهور الأمني وفقدان الثقة في العملية السياسية

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للعيش بين الإسرائليين والفلسطينيين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام: “الأحداث أثبتت أنه لا جدوى من استمرار المقاربات الأمنية في الأراضي المحتلة”، لافتا إلى أن ما يجري في غزة خطير وهو استمرار للتدهور الأمني وفقدان الثقة في العملية السياسية.

وتابع: "يجب التحرك الجماعي لوقف الاعتداء الإسرائيلي على غزة، والوصول إلى حل شامل يلبي حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وواصل: "نسعى للتهدئة كخطوة باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل، ولكن يجب إنهاء الاحتلال وكل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين".

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