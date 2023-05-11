الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق بكابل كهرباء أعلى دائري القوس الغربي في بولاق الدكرور

حريق
حريق

شب حريق بكابل كهرباء أعلى دائري القوس الغربي أسفل محور صفط اللبن ببولاق الدكرور، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماده دون إصابات، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

ورد بلاغ لشرطة نجدة الجيزة، يفيد باشتعال كابل كهرباء، أعلى دائري القوس الغربى، أسفل محور صفط اللبن في بولاق الدكرور، تم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية، وانتقل رجال الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

الأكثر قراءة

"التموين": علامة "نادى القرن" تسقط كل 10 سنوات.. ولا يحملها أى ناد حتى الآن

قاتل خاله وزوجته بالعمرانية يمثل الجريمة فى حراسة مشددة

الرئيس السيسى يستعرض جهود تطوير الاستفادة من خام "التَنتالوم"

السيطرة على حريق اشتعل فى سيارة ملاكى بـ6 أكتوبر

زراعة 8500 فدان قطن هذا العام في بني سويف

رفع جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته في النزهة للقرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة

العربية: مصر طالبت إسرائيل بالالتزام بمسار التهدئة فى غزة

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى