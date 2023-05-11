إخماد حريق بكابل كهرباء أعلى دائري القوس الغربي في بولاق الدكرور

شب حريق بكابل كهرباء أعلى دائري القوس الغربي أسفل محور صفط اللبن ببولاق الدكرور، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماده دون إصابات، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لشرطة نجدة الجيزة، يفيد باشتعال كابل كهرباء، أعلى دائري القوس الغربى، أسفل محور صفط اللبن في بولاق الدكرور، تم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية، وانتقل رجال الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.