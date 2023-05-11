بمحاضرات عن تطبيقات الليزر.. مؤتمر العلوم التطبيقية بجامعة بنها يواصل فعالياته

واصل مؤتمر العلوم التطبيقية السنوى الثانى لطلاب الدراسات العليا بجامعة بنها والذي أقيم برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة فعالياته لليوم الثاني على التوالي.

وترأس الجلسات الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك بحضور عدد من عمداء الكليات ، والدكتور هشام رشيد وكيل كلية الطب البشري ومقرر المؤتمر، والدكتور محمد رفعت وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ووكلاء الكليات ، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

- محاضرة علمية عن تطبيقات الليزر



وشهد المؤتمر خلال اليوم الثاني محاضرات تضمنت محاضرة علمية عن تطبيقات الليزر، وتجربة الجامعة فى الكشف الطبى على الطلاب الجدد ، وكذلك إلقاء محاضرة عن فكرة تحويل الأفكار إلي شركات، ومحاضرة عن المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة وكيفية تسجيل براءات الإختراع بهدف الاستثمار في البحث العلمي والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية .

وكان الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث قد افتتح أمس المؤتمر السنوى الثانى لطلاب الدراسات العليا في العلوم التطبيقية مؤكدا أن العلوم التطبيقية تلعب دورا هاما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، وتفعيل الحراك في العمليات التنموية من خلال تقديم أفضل ما يحتاجه المجتمع من متخصصين في مختلف النواحي ، بالإضافة إلى الأدوار التي تقوم بها المراكز البحثية والتطبيقية ولا يمكن أن تتحقق هذه الأهداف وتؤدي دورها الكامل الا اذا تم تحقيق التفاعل بين الجامعة والمجتمع والقطاعات التنموية في الدولة ، مشيرا إلي حرص الجامعة على تكامل البحث العلمي مع الصناعة من خلال إنشاء حاضنات تكنولوجية تستثمر فيها مخرجات البحث العلمي وتوفر بيئة مناسبة للبحث العلمي لإنتاج بحث قوي يساهم في المشاريع الوطنية التى تقوم بها الدولة المصرية فى جميع المجالات