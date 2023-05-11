"إى فاينانس" تستعرض خدماتها للحوسبة السحابية فى قمة "FDC"

شاركت "إي فاينانس" لتشغيل المنشآت المالية والرقمية التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، في فعاليات قمة "FDC"، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمناقشة فرص تحول مصر إلى مركز إقليمي لخدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية.

وتأتي مشاركة "إي فاينانس" لاستعراض تطورات خدماتها الفريدة من نوعها في مجالات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات باعتبارها الشركة الوطنية الأولى الرائدة في مختلف مجالات التحول الرقمي والتابعة لكل من وزارة المالية ومجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية الذراع الحكومية المرنة للتحول الرقمي في مصر.

وكشفت "إي فاينانس" عن توسعاتها الأحدث فى الخدمات الرقمية، والتى تشمل خدمات استضافة البيانات، والخدمات الجديدة مثل معالجة وتحليل البيانات، وخدمات الأمن السيبراني، وخدمات الدعم التقني والإدارة والتشغيل، بما يعزز خدمات منظومة العمليات الرقمية لمصلحة الضرائب، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، والبوابة الإلكترونية لتحصيل الضرائب.

وشاركت "إي فاينانس" باستعراض خدماتها ومشاركة خبرات كوادرها في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، مع بحث وضع مصر الحالي على المؤشرات الدولية في مجال الحوسبة السحابية، والاستراتيجيات اللازمة لتطوير هذه المميزات لدعم فرص تحول مصر إلى مركز إقليمي جاذب للاستثمارات العالمية في هذين المجالين.

وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا كبيرًا في مختلف مجالات التحول الرقمي، ومن ثم التطور الحتمي في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات التي تمثل الركيزة والقاعدة الرئيسية لانطلاق كثير من أنشطة التحول الرقمي في كثير من القطاعات الحيوية.

وشارك عاطف محمد رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية، في جلسة نقاشية خلال فعاليات قمة FDC، والتي بحثت الكيفية التي يمكن من خلالها تسريع الدفع نحو الاستدامة لمراكز البيانات والحوسبة السحابية والتكنولوجيا في مصر.

واستطاعت مجموعة "إي فاينانس" أن تجمع بين الكيانات الكبرى والخبرات المؤسسية العالمية المتصدرة لمجالات التكنولوجيا والحوسبة السحابية المتكاملة داخل مشروع واحد تقوده "إي فاينانس" لخدمة عمليات التحول الرقمي فى مصر بأكبر وأحدث التقنيات العالمية، وبما يناسب احتياجات مختلف القطاعات والوزارات والهيئات، والمؤسسات والشركات العامة والخاصة.

وتقدم منصة "خدمات الحوسبة السحابية المتكاملة" باقة فريدة من المنتجات والخدمات المتعددة، والتى تسهم في التوسع بأنشطة العملاء خلال وقت قصير عبر تنفيذ وتطوير عدد ضخم من الأعمال، وقد تم تزويد المنصة بأحدث تقنيات الحوسبة الآمنة، وتقديم خدمات رقمية متعددة تشمل؛ أحدث البرمجيات، والمنصات السحابية، وتطبيقات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، ومعالجة البيانات الضخمة، وغيرها.