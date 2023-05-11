رئيس جامعة المنوفية يضع خطة عمل مكتبي العلاقات الدولية والابتكار البحثي

اجتمع الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالمنسقين التنفيذيين لمكتبى العلاقات الدولية والابتكار البحثى وذلك لوضع الخطوط العريضة لمهام المكتبين ومناقشة خطة العمل وآليات تطبيق الخطة.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم إنشاء هذه المكاتب في ظل توجهات والتزام الجامعة بخطة الدولة للنهوض بالتعليم العالي والاهتمام بالبحث العلمي وفق رؤية استراتيجية التعليم ٢٠٣٠، حيث تم إنشاء مكتب للعلاقات الدولية للمساهمة في تفعيل وتنشيط التبادل العلمي بين الجامعة والجامعات الدولية في كل المجالات، والمساهمة في جذب ورعاية الوافدين والتبادل الطلابي، ورعاية المبتعثين، وتحقيق استراتيجية التعاون الدولي للجامعة، والعمل على توثيق مجالات التعاون المشتركة في البرامج التعليمية والعلمية والثقافية مع الجامعات الأخرى، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس من خلال تبادل الزيارات للأساتذة الزائرين في التخصصات المختلفة.

أما مكتب الابتكار البحثى فقد تم انشاؤه انطلاقا من رسالة الجامعة لتوفير بيئة منافسة قوية داعمة للإبداع والابتكار وللمساهمة في تحقيق التنمية لكوادر الجامعة وطلابها، والعمل على نشر ثقافة الابتكار، وتوفير البيئة الداعمة لإطلاق طاقات المبتكرين ورفع قدراتهم التنافسية، وتوجيه البحث العلمى لتقديم الحلول المناسبة لمشاكل وقضايا المجتمع.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بإنشاء هذه المكاتب لأول مرة بالجامعة، ومثمنا بجهود المنسقين التنفيذين وجميع من ساهم فى تحقيق هذه الخطوة الهامة، والتعاون بين كليات الهندسة الإلكترونية والهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي لتحقيق رؤية ورسالة المكاتب للارتقاء بالجامعة ووضعها في مصاف الجامعات العالمية من خلال دراسة ومتابعة معايير التصنيفات العالمية والعمل على استيفاء متطلباتها للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعة.

وتم خلال الاجتماع عرض أهم مقترحات الحضور لتطوير نظام العمل ومناقشة خطة العمل وآليات تطبيقها والاحتياجات اللازمة للتنفيذ.

حضر الاجتماع الدكتور أيمن عميره عميد الهندسة الإلكترونية، الدكتور حاتم سيدأحمد عميد الحاسبات والمعلومات، الدكتور أسامه عبد الرؤوف عميد الذكاء الاصطناعى، الدكتور غادة على منسق مكتب العلاقات الدولية، الدكتورة مها تونى منسق مكتب الابتكار البحثى، سعاد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة،دعاء فهمى مدير عام العلاقات الثقافية، المهندس شعبان منصور مدير عام مركز المعلومات، الدكتور سلوى فؤاد منسق الوافدين، الدكتور عمرو مسعد المشرف على مركز تسويق الخدمات الجامعية.