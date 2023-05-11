الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين باستغلال الأطفال في التسول بالجيزة 4 أيام

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم باستغلال الأطفال في التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم ، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الشيخ زايد أول بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزة أحدهما مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامي" وبصحبتهما (3) أطفال أحداث ، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

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