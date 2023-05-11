إخماد حريق اشتعل في كشك بأوسيم

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اشتعل بكشك في أوسيم دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد اشتعال حريق بكشك في شارع مجلس المدينة بأوسيم، تم الدفع بسيارات إطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك الكشك، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.