الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكرى: الاعتداءات والاضطرابات فى فلسطين تنذر بتدهور خطير

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك اجتماعًا اليوم في برلين في إطار مجموعة ميونخ لنقاش وتبادل الرؤى حول المستجدات المرتبطة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك التحديات التي تعوق سبل إحلال السلام وإحياء العملية السلمية وإنهاء التصاعد الجاري في معدلات القتل والعنف بحق الفلسطينيين.

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي لوزراء خارجية ألمانيا ومصر والأردن وفرنسا، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن توالي التصعيد العسكري في قطاع غزة والضفة الغربية التي تشهد أحد فصولها حاليًا بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ومدن الضفة، وكذلك ما تشهده القدس الشرقية من اضطرابات بسبب الاعتداءات المستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية ومنها المسجد الأقصى.

وتابع أن تلك الاعتداءات والاضطرابات تنذر بتدهور خطير يجب على الدول الفاعلة ومنها أعضاء مجموعة ميونخ العمل بشكل استباقي لاحتوائه بل ووقفه قبل أن تنزلق المنطقة لمواجهة واسعة النطاق تصعب السيطرة عليها.

ألمانيا ومصر والأردن وفرنسا المانيا مصر الأردن فرنسا

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