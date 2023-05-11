إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية في 6 أكتوبر

أصيب شخصين في حادث انقلاب دراجة بخارية أعلى الطريق الأوسطى بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الأوسطي في مدينة 6 أكتوبر أسفر عن إصابة شخصين .

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شابا أثناء قيادته دراجة بخارية وبصحبته صديق له، تعرضا لحادث وانقلبت بهما الدراجة، مما أدى إلى إصابتهما وتم نقلهما إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.