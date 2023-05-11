السيطرة على حريق اشتعل فى سيارة ملاكى بـ6 أكتوبر

اشتعل حريق بسيارة ملاكي في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكي بمنطقة 800 فدان بمدينة 6 أكتوبر.

وتوجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بسيارة ملاكي دون إصابات، وتم محاصرة الحريق وإخماده.

وتم الاستماع لأقوال مالك السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.