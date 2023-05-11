سامح شكرى: مصر تدين العمليات الأخيرة فى غزة التى راح ضحيتها أطفال

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، إدانة مصر للعمليات الأخيرة في قطاع غزة، التي راح ضحيتها أطفال، قائلاً: "نؤكد أن استمرار هذا السلوك يهدد الأمن الإقليمي ويقود لردود أفعال من التصعيد ودوائر مفرغة من العنف المتبادل".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام: "بحثنا مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتحديات سبل إحياء السلام".

وتابع: "اجتماع اليوم يعكس أولوية القضية الفلسطينية رغم ما يشهده النظام العالمي من أزمات".