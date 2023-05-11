قمة FDC تناقش "الفرص والتحديات" فى الذكاء الاصطناعى وتقنيات "Chat GPT"

ناقشت قمة "FDC" في دورتها الخامسة التي تنعقد تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبشراكة رسمية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشراكة استراتيجية مع البنك المركزي، أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي وخاصة تقنية CHAT GPT، أحد أهم التكنولوجيات الحديثة التي أصبحت تستخدم بشكل واسع.

وطرحت جلسة الذكاء الاصطناعي وتقنيات CHAT GPT عدة إشكاليات تمت مناقشتها على هامش القمة، خلال الجلسة التي أدارها الدكتور هاني الجبالي، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح متداخلًا في مجالات عديدة منها التعليم والطب والنقل، كما من المتوقع أن يكون له تأثير مباشر على وظائف المستقبل.

وأشار إلى ضرورة وجود أطر وتشريعات لتنظيم هذه التقنيات لتكون محكومة بأخلاقيات وقواعد محددة يمكن الاعتماد عليها في تنظيم المعاملات والاستخدامات المختلفة.

من جهته، أوضح المهندس وليد جودة Technology strategist، بإحدى شركات التكنولوجيا- أن مصطلح CHAT GPT هو أن يكون الحديث عن طريق الذكاء الاصطناعي قادر على فهم المحادثات بين كل الأطراف، مؤكدًا أن مع بداية ظهور تقنيات CHAT GPT وصل عدد المستخدمين إلى مليون مستخدم في أول خمسة أيام، وحاليًا يوجد أكثر من 100 مليون مستخدم.

وأكد أن هذه التكنولوجيا ستحدث تأثيرًا كبيرًا في كل مجالات الأعمال بشرط القدرة على تطبيقها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة، موضحًا أن التشريعات الراهنة من الضروري أن تستوعب التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

من جهته، قال المهندس كريم مصيلحي، استشاري تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إن CHAT GPT والذكاء الاصطناعي سيكون لهما تأثير بالفعل على مستقبل الوظائف وهو ما ظهر بوضوح في التطبيقات المختلفة التي تظهر يوميًا في حياتنا، وهو الأمر الذي يتطلب فهم هذه التقنيات والمهارات المستحدثة، خاصة أن تقنيات CHAT GPT تساعد على إنجاز الوقت في الأعمال المختلفة.

وأضاف مصيلحي أن التقنيات الحديثة ستساعد في القضاء على الأعمال الروتينية المتكررة التي يمكن تنفيذها بشكل أوتوماتيكي والتفرغ للأعمال التي تحتاج للإبداع والابتكار، وبالتالي فإن الذكاء الاصطناعي وتقنيات CHAT GPT ستدعم بشكل كبير منظومة الابتكار.

ولفت إلى وجود مخاطر متوقعة من خلال تقنيات CHAT GPT والذكاء الاصطناعي، وأهم هذه المخاطر هو استخدام هذه التقنيات بشكل احترافي في عمليات النصب والاحتيال مثلها مثل أي تكنولوجيا جديدة تكون مفيدة في مجملها، ولكن بها سلبيات علينا التوعية بها والتأقلم معها بشكل علمي.