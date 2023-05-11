وكيل "تعليم بورسعيد" تتابع انتظام سير امتحانات نهاية العام للصف الثاني الثانوي

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، صباح اليوم، مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات لمتابعة انتظام سير امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 – 2023.

وأكدت وكيل أول الوزارة أن طلاب الصف الثاني الثانوي العام على مستوى المحافظة، وعددهم 5725 طالبا وطالبة ، أدوا اليوم، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بالفترة الأولى لجميع الشعب ومادتي الفيزياء والجغرافيا للشعبتين العلمية والأدبية حسب الجداول المعلنة مسبقا.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام ،أثناء جولتها أن مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات تضم 38 لجنة فرعية تؤدي من خلالها 745 طالبة الامتحانات الكترونيا للطلاب للمنتظمين وورقيا للطلاب بنظام المنازل والدمج، معربة عن ارتياحها لاستقرار وانتظام العملية الامتحانية باللجان محل الزيارة متمنية التوفيق لجميع الطلاب.