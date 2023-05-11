الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عذّب طفل زوجته حتى الموت في المنيرة الغربية

جثة طفل
جثة طفل

لقي طفل مصرعه في منطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، على يد زوج والدته، إذ اعتدى عليه بالضرب المبرح حتى مات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى القصر العيني باستقبال جثمان طفل 5 سنوات، وبالكشف الظاهر عليه تبين وجود آثار تعذيب بجميع أنحاء الجسم، وتوجهت والدته بتقرير المستشفى إلى قسم المنيرة، وحررت محضرا ضد زوجها تقول فيه إنه ضرب الطفل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعلى الفور أمر العميد هانى شعراوي رئيس قطاع الشمال رجال المباحث بالقبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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