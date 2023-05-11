الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل خاله وزوجته وإشعال النار بشقتهما في العمرانية 4 أيام

المتهم
المتهم

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس المتهم بقتل زوجين وإشعال النار بشقتهما في العمرانية لسرقتهما وإخفاء معالم الجريمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فيما طلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلّفت النيابة الطبيب الشرعي بتشريح جثتيّ المجني عليهم وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية للجثتين للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وكشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة غموض العثور على جثتين لزوجين مقتولين داخل شقة بالعمرانية، واشتعال النار بالشقة، حيث تبين أن ابن شقيقة الزوج وراء ارتكاب الجريمة بدافع السرقة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة العمرانية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع زوجين.

بمناظرة الجثتين تبين وجود طعنات بهما، وبتكثيف التحريات تبيّن أن ابن شقيقة الزوج وراء ارتكاب الجريمة، حيث حاول الحصول على مبلغ مالي من المجني عليه، ونتيجة لرفضه الاستجابة له، طعنه بسكين، ثم أنهى حياة زوجته، واستولى على مبلغ 4 آلاف جنيه، وأشعل النار بالشقة وفر هاربا.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق. 

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