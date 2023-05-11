حبس متهم بقتل مسنة وابنتها في المنيرة الغربية

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل مسنة وابنتها فى المنيرة الغربية بالجيزة لرفضها إقراضه مبلغ مالى 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثتى المجنى عليهما وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثتين للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وتوصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لهوية المتهم بقتل مسنة وإبنتها داخل مسكنهما في المنيرة الغربية، وأشارت التحريات إلى أن جزار وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليهما بسلاح أبيض واستولى على مبلغ مالى وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثتين داخل شقة بمنطقة المنيرة الغربية.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة ربة منزل وابنتها بهما طعنات، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية.

بتكثيف التحريات تبين لرجال المباحث أن جزارا وراء ارتكاب الجريمة، حيث رفضت الأم إعطائه مبلغ مالي، مما دفعه لقتلها وقتل إبنتها وفر هاربا، وتم اكتشاف الجريمة بعد ما يقرب من 3 أيام على مقلتهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.