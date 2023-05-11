الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بقتل طالب في المنيرة الغربية بالجيزة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه قتل طالب بسبب خلافات مالية بينهم، فيما طلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل طالب بمنطقة المنيرة الغربية، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة المنيرة الغربية، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن عاطل اعتدى على طالب بسلاح أبيض، مما أسفر عن مفارقته الحياة وفر هاربا. 

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الأكثر قراءة

فحص 80 أسرة من الأولى بالرعاية ضمن "حياة كريمة" بالغربية

جزّار نحر عنقيهما.. أمن الجيزة يحل لغز مقتل عجوز وابنتها بالمنيرة الغربية

إحالة أوراق طبيب للمفتي بتهمة قتل مواطن بعد فشله في سرقته بالمعادي

حقيقة تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي 2023 لغة إنجليزية

"القوى العاملة" تنهي مشكلة ورثة مواطنين مصريين مع "التأمينات الإيطالية"

جولات ميدانية لمتابعة سير امتحانات نهاية العام الدراسي بمدارس القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة

العربية: مصر طالبت إسرائيل بالالتزام بمسار التهدئة فى غزة

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى