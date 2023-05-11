إصابة 4 أشخاص في تصادم توك توك ودراجة بخارية وانقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 4 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك ودراجة بخارية، وانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالزيت والسمن بالطريق الصحراوي الغربي في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، وانتقل رجال قوات الحماية المدنية لإزالة زيت الطعام الذي انسكب على الطريق وتسبب في حدوث إعاقة جزئية بحركة المرور.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام توك توك ودراجة بخارية بسبب السرعة بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان أمام قرية البيهو بمركز سمالوط، بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: ناصر محمود على 55 عاما، ماجد فتحي ماجد 43 عاما، وليد رجب مصطفى 22 عاما، جميعهم عمال يقيمون بمركز أبوقرقاص، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه أرتجاج وكسور، وتم التحفظ علي الدراجة والتوك توك.

كما تلقى مأمور مركز شرطة سمالوط بلاغا بانقلاب السيارة 2548وس، ربع نقل، إثر اصطدامها بسيارة أخري "نقل" فرت هاربة، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مطلع محور سمالوط، مما أسفر عن إصابة شعبان محمد فتحي 41 عاما، مندوب مبيعات. وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين أن السيارة الربع نقل كانت محملة بسلع غذائية عبارة عن سمن وزيت طعام، وتابعة لشركة خاصة، وتم الدفع بسيارة إدارة الحماية المدنية لإزالة الزيت والسمن المنسكب علي الطريق.