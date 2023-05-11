محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ مشروعات الدعم الإضافي في بلقاس

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، العمل في المشروعات المقرر تنفيذها في إطار الدعم الإضافي للخطة الاستثمارية الجديدة بمراكز ومدن المحافظة، للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابعت لجنة مشتركة من إدارتي المشروعات والتخطيط والمتابعة بالمحافظة ضمت المهندسة منى الساعي مدير متابعة المشروعات، والمهندسة إيمان حسن مدير التخطيط والمتابعة، والمهندس بغدادي طلعت بإدارة المشروعات، تنفيذ أعمال مشروعات الدعم الإضافي بمركز ومدينة بلقاس وذلك بمرافقة المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، حيث يجري تنفيذ مشروع كورنيش بلقاس بطول 800 متر طولي، كما تجري أعمال رصف 3 شوارع داخل المدينة شملت شوارع منطقة خلف المركز بطول 350 مترا طوليا ومنطقة مجمع مراد المسيري وشارع 10 بعزبة جاد بطول 250 مترا طوليا.

واستهدفت زيارة اللجنة تنفيذ تكليفات محافظ الدقهلية للتأكد من تنفيذ الأعمال وفقا للمقايسات والمواصفات المطلوبة والوقوف على معدلات التنفيذ والعمل على تذليل العقبات في كل الخطوات التي تتم للانتهاء من كل المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المقررة وسرعة دخولها الخدمة تحقيقا لمطالب واحتياجات المواطنين.

وأوضح أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن الدعم الإضافي للخطة الاستثمارية هذا العام تم استغلاله لتنفيذ مشروعات تستهدف تطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين بعدد من المدن بهدف تحسين الصورة البصرية للمواطنين.

كما أعلن الدكتور أيمن مختار عن استمرار أعمال تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بمراكز ومدن المحافظة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين واستراداد الأراضي التي أقيمت عليها، بإشراف الإدارة العامة للبيئة، وبالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومديريتي الزراعة والري بالمحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.