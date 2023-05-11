نادي القصة ينظم ندوة عن "بنك للثقافة" السبت

"من بنك الطعام إلى بنك للثقافة.. كيف؟"، هذا السؤال يبحث نادي القصة عن إجابة له خلال ندوته التي تقام الساعة الخامسة عصر بعد غد السبت بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية في مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة.

يبحث المشاركون في الندوة إمكانية تكرار تجربة بنك الطعام الناجحة، في المجال الثقافي، من خلال إنشاء بنك يتولى دعم المنتديات الثقافية والمثقفين في المجالات الثقافية والصحية وغيرها.

وتعاني المنتديات الثقافية في مصر من عجز مالي حاد، الأمر الذي أدى إلى إغلاق العديد منها بسبب العجز عن سداد إيجار المقارات، كما أن العديد من المثقفين المرضى يعانون من صعوبة توفير تكاليف العلاج والأدوية.

يشارك في الندوة: الكاتب الدكتور رضا سكر، رئيس ومؤسس بنك الطعام، حيث يتحدث عن تجربته في إنشاء البنك وإمكانية تكرارها في المجال الثقافي، الكاتب الصحفي والروائي محمد القصبي الذي يتحدث عن مشروعه لكيفية إعادة الارتباط الجيني بين المثقف والشارع والذي في حاجة إلى موارد مالية وإمكانية توفير هذه الموارد من خلال بنك للثقافة.

يدير الندوة الدكتورة عفاف طلبة أستاذة الكونسرفتوار في أكاديمية الفنون، بحضور الدكتورة غادة المسلمي رئيسة مركز طلعت حرب الثقافي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القصة ولفيف من الأدباء والإعلاميين.