الإعدام شنقاً لعامل نحر زوجته في أسيوط: أهانت رجولتي

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط اليوم الخميس، بإجماع الآراء، عاملا بالإعدام شنقا لقيامه بنحر زوجته؛ بسبب مشاجرة وقعت بينهما بعد إقامة علاقة حميمية بمركز صدفا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم صلاح الدين قنديل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود عبد العزيز علي الرئيس بالمحكمة و أحمد إبراهيم رضا نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد.

تعود وقائع القضية رقم 6673 لسنة 2022 جنايات مركز صدفا إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة صدفا من "صلاح. م. ع"، قال فيه إن شقيقه "سمير. م. ع" اتصل به وأبلغه أنه قتل زوجته "رضا. ع. م".

انتقل إلى موقع الحادث النقيب حسام فتحي معاون مباحث مركز شرطة صدفا وتبين من المعاينة والفحص وجود جثة ملقاة لسيدة تدعى "رضا. ع. م" زوجة المتهم وبها عدة طعنات ونحر في الرقبة.

وأسفرت تحريات المباحث عن وجود خلافات أسرية بين المتهم والمجني عليها على إثرها قام المتهم بطعن المجني عليها عدة طعنات بسلاح أبيض (سكين مطبخ) وقام بعد ذلك بنحرها.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة معللا أنه طلب منها أن يعاشرها معاشرة الأزواج فرفضت فاعتدى عليها بالضرب حتى رضخت لطلبه وبعد الانتهاء من علاقتهما الزوجية سبّته، وقال: “أهانت رجولتي” فأحضر سكيناً من المطبخ وطعنها عدة طعنات نافذة ونحرها حتى فارقت الحياة وترك المنزل هارباً واستقل قطاراً إلى القاهرة حتى تم ضبطه.