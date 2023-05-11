قبل بيعها للمواطنين.. ضبط متهم بلحوم حمير بالقليوبية

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملة مكبرة بإدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة ومأموري الضبط القضائي بالإدارة وبصحبة إدارة الطب البيطري، وذلك في إطار متابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد الأشخاص داخل أحد الأماكن يقوم بذبح لحوم دون ترخيص، وبفحص الطب البيطري للحوم المذبوحة اتضح وجود تغيير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتبين أنها لحيوان فصيلة خيلية "حمار"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وإعدام المضبوطات تحت إشراف إدارة الطب البيطري وإدارة التموين حي شرق شبرا الخيمة.

كما تم ضبط محل جمعيتي لقيامه بتجميع 22 كرتونة زيت تمويني لغرض الاتجار بها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.