جزّار نحر عنقيهما.. أمن الجيزة يحل لغز مقتل عجوز وابنتها بالمنيرة الغربية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثتي عجوز وابنتها داخل شقتهما بمنطقة المنيرة الغربية حيث تبين أن جزارا نحرهما لسرقة مبلغ مالي من الشقة وفر هاربا قبل أن تلقي مباحث الجيزة القبض عليه.

تم الكشف عن الواقعة بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا مساء يوم الإثنين الماضي من أهالي سكان شارع الإصلاح بحي المنيرة، بانبعاث رائحة كريهة من داخل عقار بالشارع.

وعلى الفور انتقل فريق من المباحث، إلى مكان البلاغ، وتم كسر باب الشقة، وعثر على جثمان سيدة 80 عاما، وابنتها 50 عاما، في حالة تعفن، وبمناظرة الجثامين، تبيّن أنّ كلتاهما مصابتين بطعنات في الصدر والبطن ونحر بالرقبة، وأنّ الجاني نفذ جريمته قبل اكتشاف الواقعة بنحو 3 أيام نظرا لوجود الجثامين في حالة تعفن.

ورصدت المعاينة أنّ هناك بعثرة في محتويات الشقة، ما يشير إلى أنّ دافع الجريمة هو السرقة، ورجحت التحريات والمعاينة، أنّ الجاني دخل بطريقة مشروعة، وأنّه من المترددين على الضحايا، خاصة ان منافذ الشقة سليمة لا يوجد بها آثار عنف أو اقتحام.

شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث ترأسه العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة واعتمدت خطة البحث على فحص المترددين على العقار في وقت معاصر لوقوع الجريمة وهو ما حدده الطبيب الشرعي بعدما كشف عن ساعة الوفاة كما تم فحص وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار مسرح الجريمة.

نجحت التحريات بقيادة العقيد محمد ربيع مفتش إمبابة والمنيرة الغربية في تحديد هوية الجاني وتبين انه جزار جار المجني عليهما ويعلم بإقامتهما بمفردهما وعقد العزم على سرقتهما فتوجه إليهما ونحر عنقيهما وسرق مبلغ مالي وفر هاربا وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة.