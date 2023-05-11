الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق طبيب للمفتي بتهمة قتل مواطن بعد فشله في سرقته بالمعادي

المفتي
المفتي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بإجماع الآراء إحالة أوراق طبيب للمفتى في اتهامه بقتل مواطن في المعادى بالاشتراك مع 3 آخرين، وحددت المحكمة جلسة 31 مايو للنطق بالحكم مع استمرار قتل المتهمين مع استمرار حبسهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجية حمزة شقوير وعضوية المستشارين هشام مختار مصطفى وكامل سمير كامل وأمانة سر وائل فراج ومحمود عبدالرشيد .

كانت النيابة العامة أحالت كل من «حسان -أ» محبوس «طبيب» ومحمد –ط «سائق»، ومحمد –خ «عاطل»، عبدالفتاح «عاطل» إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم النيابة تهمه القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد لمواطن داخل مسكنه في المعادي .

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدا المجنى عليه «عادل –أ» من غير سبق إصرار أو ترصد بأن توجه إلى منزله زاعما كونه عامل توصيل طلبات فانخدع به وفتح باب منزله آمنا مطمئنا فأشهر في وجهه السلاح الناري وما إن هم المجني عليه بالذود عن نفسه حتى أهمل أداة بطشه مباغتة إياه بأعيره نارية قاصدا قتله فأحدث اصابته .

كما شرع المتهم في سرقة من داخل مسكن المجنى عليه المتوفى حال انتحاله صفه كاذبه عامل توصيل طلبات وحال حمله سلاحا ظاهرا، وحاز وأحرز يغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا مسدس فردى الاطلاق كما حاز واحرز ذخائر 25 طلقه عيار 9 مم طويل استعملها في السلاح النارى.

وأن المتهمون الثانى والثالث والرابع اشتركوا بطرق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمتى القتل والسرقة موضوع الاتهام وكان وقوعهما نتيجة محتملة لاتفاق ومساعدتهم للمتهم إضافة إلى حيازتهم بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا مسدس

جنايات القاهرة إحالة أوراق طبيب للمفتى قتل مواطنا في المعادى

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