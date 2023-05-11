الطائفة الإنجيلية تنعى المطران الشرفي لإيبارشية الكاثوليك بأسيوط

تنعى الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية الأقباط الكاثوليك بأسيوط، والذي انتقل عن عالمنا صباح اليوم، بعد رحلة طويلة من خدمة كلمة الله والكنيسة بإيمان وإخلاص.

من جهة اخرى تنعي أسرة جمعية كاريتاس مصر، إحدى مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية بمصر، انتقال نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، الذي انتقل الى الأمجاد السماوية، صباح اليوم.

ويتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء لغبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر في برقية نصها "نشكر الله لأجل حياته وخدمته المخلصة، ونصلي ليمنح الرب العزاء للعائلة ومحبيه وشعب الكنيسة".

هذا وستقام مراسم إلقاء نظرة الوداع، وصلاة القداس، والجناز لمثلث الرحمات، نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، برئاسة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بمشاركة السفير البابوي بمصر، سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، والآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، في المواعيد التالية:

يوم الجمعة الموافق ١٢ مايو: إلقاء نظرة الوداع من الساعة ١٠ صباحًا، وحتى الساعة ١ ظهرًا. ومن الساعة الخامسة مساءً، وحتى الثامنة مساءً.

يوم السبت الموافق ١٣ مايو: الساعة ١٢ ظهرًا: صلاة القداس الإلهي

الساعة ١ ظهرًا: صلاة الجناز.

تقام جميع الصلوات، بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط، وعنوانها: ١٤٠ شارع الثورة