"القوى العاملة" تنهي مشكلة ورثة مواطنين مصريين مع "التأمينات الإيطالية"

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها اليوم الخميس، عن قيام مكتب التمثيل العمالي بدولة إيطاليا، بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلة ورثة مواطن مصرى كان يعمل فى إيطاليا ومساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة سرعة التجاوب والتواصل مع العمالة المصرية بالخارج لتذليل كافة العقبات أو التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.

وقال بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، إن "الوزير" تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بميلانو الإيطالية، برئاسة الملحق العمالي محمود حمزاوي أفاد فيه أن المكتب تلقى التماسا من ورثة المرحوم “ي.م.م” من المقيمين بمحافظة الشرقية، بشأن مساعدتهم في الحصول على المستحقات التأمينية لمورثهم عن فترة عمله بدولة إيطاليا، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وبالمتابعة الفورية مع هيئة التأمينات الإيطالية (INPS) نجح المكتب في تسوية مستحقاتهم التأمينية وإقرار معاش شهري لهم بأثر رجعي من تاريخ الوفاة قدره 510 يورو بما يعادل نحو 17 ألف جنيه شهريا، يتم صرفه اعتبارا من الشهر القادم، فضلا عن تحويل كافة المبالغ المستحقة منذ تاريخ الوفاة وقدرها 5863 يورو بما يعادل نحو 200 ألف جنيه تقريبا، وتم إرشادهم إلى متابعة حسابهم البنكي بمصر لاستلام المستحقات المقررة، وتم تذليل كافة العقبات واتخاذ ما يلزم في هذا الصدد.

وفي ذات السياق، نوه الملحق العمالى ان المكتب تلقى التماس المواطنة آ.ح.ع من محافظة الغربية بشأن مساعدتها في الحصول على المستحقات التأمينية لزوجها المتوفى السابق عمله بدولة إيطاليا، وببحث هذه المستحقات بالتنسيق مع هيئة التأمينات سالفة الذكر، تبين عدم أحقية المواطنة في الحصول على معاش الورثة لعدم انتظام مورثها في سداد الاشتراكات التأمينية اللازمة، إلا أنه يمكن لها الحصول على تعويض لمرة واحدة وقد تم إرشادها إلى المستندات المطلوبة للتقدم للحصول على هذا التعويض وآليات استخراجها تمهيدا لمساعدتها في تحصيل ذلك.