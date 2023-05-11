الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 80 أسرة من الأولى بالرعاية ضمن "حياة كريمة" بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 80 أسرة من الأولى بالرعاية ضمن "حياة كريمة" من أهالى قرى كفور بلشاى وكفرالمحروق بمركز كفرالزيات، وكوم عبود بمركز بسيون، وسبطاس بمركز طنطا.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات الدولة باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية  التحالف الوطني  للعمل الأهلى التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجأ، لافتا إلى أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين  فى تخصصات متنوعة صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك.

ولفت عبدالمتجلى إلى دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكدا أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

توقيع الكشف الطبي على باذنجان اسرة الاولى بالرعاية ضمن حياة كريمة اهالي كفور

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