تقارير دولية: عملات الأسواق الناشئة تُحقق مكاسب للمرة الأولى منذ أسبوعين

كشفت تقارير دولية، عن تحقيق عملات الأسواق الناشئة مكاسب للمرة الأولى منذ أسبوعين مع تراجع الدولار، حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة بمقدار 0.43% ليستقر عند 1,694.65 دولار، إذ جاءت المكاسب على خلفية تقييم المستثمرين لتصريحات الاحتياطي الفيدرالي، والتي أشارت إلى توقف دورة تشديد السياسة النقدية مؤقتًا، فضلًا عن تحسن المعنويات على خلفية نتائج الأرباح الفصلية الصادرة مؤخرًا عن الشركات على مستوى العالم.

وحققت العملات التي يتتبعها مؤشر بلومبرج مكاسب، حيث أنهت 17 عملة من أصل 23 عملة تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع.

وكان البيزو الكولومبي (+3.77%) أفضل العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث أدت معدلات التضخم التي سجلت تباطؤًا أكثر مما كان متوقعًا إلى تهدئة المخاوف من تضرر الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار. وكان الروبل الروسي (+2.67%) ثاني أفضل العملات أداءً، حيث قفزت صادرات الدولة من النفط بمقدار 4 مليون برميل الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم تنفيذ الدولة تهديدها بخفض انتاجها من النفط.

وجاء البيزو التشيلي (+1.62%) في المركز الثاني، حيث استفادت العملة من ارتفاع أسعار النحاس- السلعة الرئيسية التي تصدرها الدولة.

وكان البيزو الأرجنتيني (-1.58%) العملة الأسوأ أداءً هذا الأسبوع، حيث تراجعت العملة؛ بسبب ورود أنباء عن سحب المواطنين بالأرجنتين ودائع بقيمة مليار دولار من النظام المصرفي في أبريل على خلفية تكهنات بتخفيض محتمل لقيمة العملة.

وجاء الراند الجنوب إفريقي (-0.64%) في المرتبة الثانية، حيث انخفضت العملة وسط تراجع ثقة المستثمرين في الجهود التي تبذلها الحكومة للتعامل مع الترشيد الغير مسبوق للطاقة الكهربائية.