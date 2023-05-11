الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 3 متهمين بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بالقاهرة

القبض
القبض

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 3 أشخاص متهمين بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة بالقاهرة، بأسلوب كسر الزجاج.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من أحد البنوك وتركه بالسيارة خاصته وركنها بدائرة القسم، ولدى عودته إليها فوجئ بكسر زجاج الباب الأمامي الأيمن للسيارة وسرقة المبلغ من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل باستخدام سيارة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب التتبع وكسر الزجاج، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة السرقة، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية كسر الزجاج قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة

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