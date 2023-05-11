الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

42 حزبًا سياسيًا تناقش اليوم الاستعداد لجلسات الحوار الوطنى

تحالف الأحزاب المصرية
تحالف الأحزاب المصرية

أعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية، والذى يضم 42 حزبًا سياسيًا، سوف يناقش اليوم الاستعداد لحضور جلسات لجان الحوار الوطنى التى تنطلق يوم الأحد المقبل.

وقال النائب تيسير مطر إن رؤساء أحزاب التحالف والذين حضروا جلسة مؤتمر الحوار الوطنى يوم 3 مايو سوف يناقشون تقريرًا حول ردود الأفعال الإعلامية والسياسية والشعبية عن جلسة الافتتاح، يعرضه المتحدث الإعلامى للتحالف الكاتب الصحفي محمود نفادى.

وأشار النائب تيسير مطر إلى أن الاجتماع سوف يوجه رسالة شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، راعى الحوار الوطنى، تقديرًا لدعوته للحوار ورعايته له.

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