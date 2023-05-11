الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عشماوى: وضع أول حجر أساس لأول مستودع استراتيجى بالسويس الشهر المقبل

الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين، عن إنشاء أول المستودعات الاستراتيجية بالسويس مطلع الشهر المقبل، ضمن 7 مستودعات استراتيجية في الفيوم والأقصر والشرقية والسويس وبقية المحافظات سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وتم توفير الأراضي لعدد من مواقع المستودعات وطرح هذة الأراضي بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأضاف عشماوي في مؤتمر صحفي، أنه بداية الشهر المقبل سيتم وضع حجر الأساس لأول مستودع استراتيجي لتخزين السلع وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.

التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التكنولوجية الاستراتيجية الاستراتيجي استراتيجي الدكتور إبراهيم عشماوى التنمية المستدامة توجيهات القيادة السياسية توجيهات الرئيس السيسي تنمية المستدامة تنمية التجارة

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