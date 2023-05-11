الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشار رئيس جنوب السودان: اتصالات مستمرة بين السيسي والبرهان وسلفاكير حول أزمة السودان

توت قلواك
توت قلواك

 قال المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان، توت قلواك، إنه منذ بداية الأزمة في السودان يتواصل الرئيس عبدالفتاح عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس  جنوب السودان سلفاكير، وتم الاتصال بينهم، وتوصلوا إلى ضرورة وجود سلم في السودان.

وأضاف خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، "تواصلنا مع أطراف الأزمة في السودان، سواء رئيس المجلس السيادي أو نائبه، وأكدنا على ضرورة إيقاف الحرب وإحلال السلام بالسودان وتوفير معابر آمنة لمواطني السودان، حتى يستطيع المواطنون التحرك ونقل مصابيهم للمستشفيات".

وتابع "لكن ما زال الأمر صعبا على الأرض، وما زال رؤساء دول جوار السودان يفكرون في حل هذه الأزمة لأنها قضية معقدة وصعبة للغاية".

المستشار الأمنى لرئيس جنوب السودان جنوب السودان الأزمة السودانية السودان مصر

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