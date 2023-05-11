"قومي المرأة" يشارك في فعاليات اجتماع تتفيد الاستراتيجية العربية لمناهضة العنف

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات الاجتماع الإقليمي حول تتفيد الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والتي تستضيفها عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وشاركت المستشارة أمل عمار، عضوة المجلس، والمقرر المناوب للجنة التشريعية في جلسة بعنوان "عروض الجهود الوطنية المبذولة من قبل الأعضاء للوقاية والاستجابة لكافه أشكال العنف ضد النساء والفتيات في سياق اللجوء"، مشيرة إلى أن الدستور المصري اشتمل على أكثر من 20 مادة لضمان حقوق المرأة في مختلف المجالات، ومنها المادة ١١ التى تنص على التزام الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف ضدها، كما أشارت الى نص المادة ٥٩ من الدستور، والتي تقضى بأن الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.

واستعرضت عضو المجلس الجهود الوطنية للدولة المصرية في ملف حماية المرأة من كافة أشكال العنف، وفى مقدمتها البنية التشريعية القوية التي تحرص على توفير جميع متطلبات حماية المرأة من كافة صور العنف، علاوة على الدور الهام والفاعل للجهات المعنية برسم سياسات حماية المرأة وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة ومكتب شكاوى المرأة به، كما أشارت إلى إطلاق الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، ومنها الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة و الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦ والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث والإستراتيجية الوطنية للقضاء على الزواج المبكر، مشيرة إلى جهود المجلس القومي للمرأة وإنجازاته في ملف القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة.

وتحدثت المستشارة أمل عمار، عضوة المجلس القومى للمرأة، عن جهود جمهورية مصر العربية وتبنيها خطابا ايجابيا تجاه الوافدين وتقديم التيسيرات لهم، مشددة المستشارة أمل عمار على أن جمهورية مصر العربية قد استقبلت على مدار السنوات السابقة أعدادا كبيرة من الوافدين من أشقائنا الدول العربية وغيرها من الدول باعتبار مصر ملاذاً آمنا يضم كل الخدمات التى يتمتع بها المواطن المصرى من صحة وتعليم وفرص عمل، مشيرة إلى مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة الذى أطلقه المجلس منذ عدة سنوات ويستهدف تمكينهن اقتصاديا للتغلب على ظروفهن وتحسين مستوى معيشتهن.

واختتمت عضو المجلس حديثها بجهود وزارة العدل في دعم وتمكين المرأة نحو الوصول للعدالة تحت قيادة المستشار عمر مروان وزير العدل وما تحقق من إنجازات نحو شغل المرأة كل المناصب القضاءية والعمل بجميع الجهات والهيئات القضاءية.