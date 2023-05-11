"عدالة ومساندة" توصى الحوار الوطنى بتبنى مقترحها "زيارة أونلاين" لتواصل السجناء وذويهم

أكد مجلس أمناء «مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية»، برئاسة المستشارة الدكتورة هالة عثمان، أن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، وثمّن مجلس أمناء المؤسسة حرص مصر المتواصل على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية فى مجال حقوق الإنسان.

وأعلنت المستشارة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء «مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية»، عن شديد ودها بشأن انطلاق جلسات الحوار الوطني بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وممثلى كافة فئات المجتمع المصري؛ للوصول إلى خط سير واحد وثابت نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

ومن هذا المنطلق طالبت الدكتورة هالة عثمان، الأمانة الفنية للحوار الوطني ولجانه والقائمين عليه بضرورة تبني توصية بعنوان "زيارة أونلاين"، مفادها قيام أهالي السجين، رجلا كان أو امرأة، والمسجونين في كافة القضايا، بطلب زيارة أونلاين يتم السماح من خلالها بلقاء السجين بأهله أونلاين عن طريق تقنية zoom أو أي تقنية أخرى تقررها الأجهزة الأمنية بمدة زمنية محددة، ومن خلال تطبيق يسمح بالتواصل بين السجين وذويه طبقا لقواعد ومدد زمنية وتكلفة مالية تقررها الجهات المعنية، وإجراءات وشروط تقررها الأجهزة الأمنية، الأمر الذي يحقق كفالة جديدة لحقوق الإنسان، وهي حق المسجون في التواصل مع أهله وذويه، ويتيح نوعا من أنواع التواصل وصلة الرحم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي فرضتها علينا الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتي من الممكن أن تحول دون زيارة الأهالي للسجين، كما أن هذه الفكرة تخلق نوعا من التواصل بين السجين ووالديه إن كانا مرضى ولا يستطيعان الذهاب لزيارته، وتتيح التواصل بين السجين وأولاده والزوج أو الزوجة، وهذا من شأنه تحقيق نوع من الكفالة الاجتماعية من ناحية، ويعزز من ملف حقوق الإنسان في مصر من ناحية أخرى، خاصة أن وزارة الداخلية، وفي إطار تحديث منظومة خدماتها الإلكترونية، أتاحت ما لا يقل عن 30 خدمة من خدماتها الجماهيرية إلكترونيا، ومن بين تلك الخدمات تقديم طلبات زيارة السجناء المودعين بالسجون العمومية والليمانات، إلكترونيًّا، للتيسير على أسرهم، حيث يمكن تقديم الطلبات إلكترونيا من المنزل فى عدد من الخطوات الميسرة، كما أن خطوة " زيارة أونلاين" ستكمل ما بدأته الوزارة عندما قامت بتحويل مسمى قطاع السجون إلى الحماية المجتمعية.

وثمنت رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة أن يتم الأخذ بالتوصية المقدمة من المؤسسة من خلال هذا البيان في الحوار الوطني، وأن يتم طرحها للمناقشة، وأن المؤسسة لديها تصور كامل عن آلية تنفيذ هذا الأمر بما يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية من ناحية وتعزيز ملف الحقوق والحريات من ناحية أخرى.