الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير الاتصالات يطلع مسؤولي شركات ألمانية على حوافز الاستثمار في مصر

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع أرند فرانز، الرئيس التنفيذي لشركة "ماهلي" وعدد من قيادات الشركة الألمانية؛ تم خلاله تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتنمية صناعة تصميم وتصنيع الإلكترونيات، والحوافز المقدمة لمراكز البحث والتطوير العالمية بمصر، واستعراض الخطط المستقبلية للشركة فى أنشطة التصنيع والبحث والتطوير، وفرص التوسع فى أنشطة الشركة بمصر.

كذلك اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع الدكتور كريستوف فولك، الرئيس التنفيذى لشركة كونتيننتال للخدمات الهندسيةCES؛ تناول استعراض أنشطة الشركة في مشروعات تطوير الأنظمة المدمجة والإلكترونيات في مجال صناعة السيارات في مختلف دول العالم. بالإضافة إلى استعراض المزايا التنافسية التى تحظى بها مصر فى مجال البحث والتطوير في صناعة الإلكترونيات، كما تم بحث خطط الشركة للتوسع في مصر وإنشاء مركز للخدمات الهندسية للأنظمة المدمجة بمصر.

كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع الدكتورة دينيس سيبرت، العضو المنتدب بشركة "بى فى إيه تيبلا " TEPLA PVA المتخصصة فى مجال تصنيع الأجهزة والمعدات لصناعة الرقائق الإلكترونية؛ حيث تم بحث فرص التعاون مع الشركة في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء صناعة متكاملة للرقائق الالكترونية واستغلال توفر الخامات الأولية بمصر.

وعقب ذلك؛ التقى الدكتور عمرو طلعت مع الدكتور سامر جلال نائب رئيس شركة "ديكرا" DEKRA لأنظمة القيادة الآلية للسيارات، حيث تم مناقشة فرص التعاون مع الشركة لبناء نظام ايكولوجى متكامل لتطوير برمجيات السيارات، وجذب الشركات العالمية لمصر في هذا المجال.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.

هذا ويزور الدكتور عمرو طلعت ألمانيا خلال الفترة من 9 حتى 12 مايو يلتقى خلالها مع وزراء ومسؤولين حكوميين، ومسئولى الشركات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

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