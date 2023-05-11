"الزراعة" و"فاو" ينظمان ورشة العمل افتتاح "بلد واحد منتج واحد ذو أولوية"

نظمت الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «فاو» ورشة العمل الافتتاحية لمشروع «بلد واحد منتج واحد ذو أولوية»، بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل «الفاو» في مصر، والدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات ورئيسًا لفريق العمل الوطني «National Task Force» للمشروع، والدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل وعضوًا بالمشروع، والذي يضم خبرات من «وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة والقطاع الخاص» تغطي سلسلة القيمة لقطاع زراعة النخيل وإنتاج وتعبئة وتصنيع وتجارة وتصدير التمور، ويقوم هذا الفريق بتنسيق وتنفيذ المبادرة في مصر، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال بيان لوزارة الزراعة، إنه يمثل وزارة الزراعة المصرية المعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح، وهو المسئول عن تنفيذ جزء الإنتاج الأخضر والتي تهدف لتحسين الإنتاج وخواص المنتج المصري ليكون له قدره على المنافسة التصديرية دولياً وذلك من خلال تطوير العمليات البستانية ومكافحة الآفات.

ومثل المعمل، فريق العمل الخاص بالمشروع وأيضًا نخبة من أساتذة المعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح، كما شارك في الورشة الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات والدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية وبعض القيادات والباحثين في وزارة الزراعة.

وقام الدكتور حسن فولي، مدير الهيئة وبعض القيادات التنفيذية بالهيئة، ومدير مديرية الإصلاح، بالمرور على القمح وبحضور وكيل وزارة الزراعة بمديرية بنى سويف لمتابعة الحصاد والتوريد للشون والصوامع بالمديرية وكذلك متابعة استلام القمح بمخازن الجمعيات المحلية للاصلاح الزراعى للاستعداد للقيام بعملية توريدها.

وأضاف "فولي" أن الإصلاح الزراعي قام بزراعة القمح بمساحة 9926 فدانا من إجمالي مساحة المحافظة 126155 فدانا، وتم توريد حتى اليوم توريد كمية 37713 اردب ( 5657 الف طن ) من إجمالى كميات المحافظة التى تقدر 536240 اردب ( 80436 الف طن )

حيث تم المرور على صوامع التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى قطاع بنى سويف لمتابعة عملية استلام القمح من المزارعين، حيث تتوافر بها خمس خلايا تخزينية بقدرة 25000 طن تخزين وقامت باستلام كمية 12500 طن وتلاحظ الإقبال الشديد في عملية التوريد.

