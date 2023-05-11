الرعاية الصحية تطلق حملة لوقاية القلب من الموت المفاجئ

تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية، حملة توعوية بأهمية المحافظة على القلب من أخطار الموت القلبي المفاجئ، وذلك تحت شعار «احمِ قلبك»، وذلك عبر منصاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، أن حملة «احمِ قلبك» التوعوية تتناول عدة رسائل هامة تحمل الإجابة على التساؤلات الأكثر شيوعًا عن الموت القلبي المفاجئ وماهيته وكيفية وحدوثه، وكذلك الأشخاص الأكثر عرضة لحدوثه، لافتة إلى عوامل الخطورة التي تؤدي إليه، وكيفية التنبؤ به والوقاية منه.



وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن حملتها التوعوية للحماية من الموت القلبي المفاجئ جاءت نظرًا لآخر الإحصائيات التي تُشير إلى أنه يُصاب به واحد من كل ألف شخص، وعليه، بات وجود ضرورة مُلِحة للتوعية وتثقيف المواطنين ورفع وعيهم بكيفية حدوث الموت القلبي المفاجئ، وعلاماته، وكيفية تجنبه وعلامات الإنذار التي تستدعي التوجه للطبيب على الفور.



ولمتابعة الحملة التوعوية «احمِ قلبك» والاطلاع على كافة رسائلها التثقيفية التوعوية التي تم إعدادها بالتعاون مع أمهر خبراء وأساتذة القلب في مصر والعالم، وذلك من خلال متابعة منصات الهيئة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفحتها الرسمية على الفيسبوك عبر الرابط، على مدار 5 أيام متتالية. https://www.facebook.com/EgyptHealthAuthority?mibextid=ZbWKwL