موريد وليم: "ياما كتير" تتحدث عن محبة الله غير المشروطة للبشر

لفتت زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني الخارجية للمهجر، الأنظار إلى المهجر وكنائسه وأقباطه، الذين قدرهم البابا في لقاءه الأحدث بصحفيي الملف القبطي بما يعادل 2 مليون فرد.

وكان قد أوضح البابا أن الكنيسة منحت أقباط المهجر حياة كنسية طبيعية مثل أي كنيسة هنا في شبرا على سبيل المثال، لذا فخرج من رحم كنيسة المهجر العديد من الكوادر في مختلف الجالات الكنسية.

وبما أن الترانيم والتسابيح تعتبر عنصرا من العناصر الأساسية والرئيسية في العبادات الكنسية، لذا فحرصت الكنيسة على احتواء كافة الكوادر القبطية في المهجر المتخصصة في مجال الموسيقى الكنسية.

موريد وليم، أحد هذه الكوادر القبطية في القارة الاسترالية، شارك كنيسته احتفالاتها بفترة الخماسين ذات الطابع المفرح بأحدث إصداراته الفنية والتي حملت شعار «ياما كتير»، والتي تعاون في إصدارها مع نخبة من المتخصصين فقد جاءت من كلمات شريف عاطف، وألحان وتوزيع أبانوب سعيد، ميكس وماستر رفيق عدلي، وجيتارات إبرام ممدوح، وتريات مجموعة كيرلس سامي، وقام بعزف الكمان فادي بدر، وعلي شريف، وتامر مصطفي، وكيرلس سامي.

بيينما عزف التشيللو محمد إسماعيل، وقام بتسجيل الوتريات ميشيل عبد الملك، ورسم مشاهد كيرلس چورچ، إخراج مينا إميل.

وقال موريد في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن ترنيمته الأحدث تعتبر نشرة تعريفية عن طباع السيد المسيح التي تمتلئ بالمروءة والشهامة والكرم والحب الغير مشروط والغير متناهي، إذ أنه لا يتخلى عن ابناءه مهما اخطؤوا بل يغفر ويسامح للمنتهى.

وقالت كلمات الترنيمة:

لا بيعاتب ولا بيلوم

معايا ماغبش عني ف يوم

ماسبش الموجة تسرقني

ولا يرضى اعيش مهموم

فضل صابر ومستني ماتخلاش

يسوع ... معروف في اَي ضيقات

في اَي ظروف وفي الأزمات

عينيك هتشوف كتير حكايات

هتحكى كتير عليه وعنه



يسوع ... قبلني مرفضنيش

كلامي عليه ده ميكفيش

حبيبي وغيره لىّ ماليش

وياما كتير هشوف منه

ندهلي في وقت كنت بضيع

وأقرب ناس كانت بتبيع

ومد ايديه وجه لحقني

حضنى و حُضنه حِصن مَنيع

معاه هفضل وعمري انا عنه