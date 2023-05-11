"الصحة" تقدم خدمات طب العيون لـ18 ألف مواطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إجراء الكشف والفحوصات الطبية لـ 18 ألفًا و70 مواطنًا، بالمجان، من خلال 11 قافلة طبية متخصصة في مجال طب العيون، بـ8 محافظات، بالتعاون مع بنك الشفاء المصري ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار- في بيان، اليوم الخميس، أن المحافظات التي تم تنظيم القوافل المتخصصة في مجال طب العيون بها هي (أسوان وبني سويف وسوهاج والغربية وجنوب سيناء والمنصورة والوادي الجديد والمنيا)، مشيرًا إلى صرف الدواء للمرضى وفق "الروشتة" الطبية بالمجان.

وأضاف المتحدث الرسمي أن القوافل قدمت خدماتها من كشف نظارات طبية، وإجراء فحوصات لحالات المياه البيضاء والزرقاء والليزك والأشعة المقطعية وأشعة الصبغة وفحص حالات حول العين، وحالات الكيس الدهني، منوهًا بأنه يتم إجراء 1227 عملية للحالات التي تم الكشف عليها وفحصها بمستشفيات الرمد بالمحافظات، لافتًا إلى تنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة على مستوى الجمهورية بشكل دوري.

من جهته، قال رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي الدكتور محمد نادي، إن مستشفيات الرمد أجرت 6 آلاف و369 عملية نوعية خلال الفترة نفسها، تنوعت بين مياه بيضاء وزرقاء وشبكية وقرنية وحالات حقن شبكية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار في تخصص العيون، مؤكدًا استمرار التعاون مع المجالس الطبية والمستشفيات النوعية في منظومة الخدمات المتكاملة، من خلال توفير لجان إعاقة بصرية داخل مستشفيات الرمد.

وأضاف نادي أنه تم عقد 19 دورة تدريبية لأطباء الرمد بمستشفيات طب وجراحة العيون؛ لتدريبهم على كل ما هو جديد في مجال طب وجراحة العيون، ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.