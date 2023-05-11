العثور على جثة فتاة في حالة تعفن داخل شقتها بالأزبكية

تكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة فتاة في حالة تعفن، داخل شقتها بمنطقة الأزبكية بالقاهرة، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة الأزبكية في القاهرة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة فتاة متوفية (في حالة تعفن)، داخل شقتها بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن الجثة للفتاة سمر أحمد، في العقد الثالث من العمر، متوفية داخل شقتها، ولا يوجد بها إصابات ظاهرية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.