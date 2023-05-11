الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة فتاة في حالة تعفن داخل شقتها بالأزبكية

جثة فتاة
جثة فتاة

تكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة فتاة في حالة تعفن، داخل شقتها بمنطقة الأزبكية بالقاهرة، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة الأزبكية في القاهرة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة فتاة متوفية (في حالة تعفن)، داخل شقتها بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن الجثة للفتاة سمر أحمد، في العقد الثالث من العمر، متوفية داخل شقتها، ولا يوجد بها إصابات ظاهرية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

الأكثر قراءة

العثور على جثة في أحد شوارع عين شمس

مصرع عامل دليفرى دهسته سيارة ملاكى بنزلة كوبرى فيصل

توريد 81 ألفًا و941 طنًا من القمح بالصوامع والشون فى أسوان

رئيس جهاز "السادات" يتفقد أعمال التطوير ويلتقى سكانًا بالمدينة

القبض على دجال نصب على مواطنين في الإسكندرية

القبض على لصوص يسرقون رواد البنوك في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى

مستشار الأمن القومي الأمريكي يُؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة التهدئة

الاتحاد الأوروبى يطالب إسرائيل والفلسطينيين بضبط النفس وحماية المدنيين